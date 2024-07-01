استعد للأسلحة الجديدة.. رابط تحديث ببجي 3.3 PUBG واستخدم السلاح الجديد

رابط تحديث ببجي 3.3، تعد لعبة ببجي من ألعاب القتال التي يعشقها الكثير، فهي بمثابة اللعبة الأولى من حيث الاستخدام نظرا للكثير من المميزات التي تتواجد بها، و طريقة اللعب تتمثل في منافسة اللاعبين حتى آخر شخص يكون هو الفائز، كما أن اللعبة يوجد بها أوضاع مختلفة منها، وضع الزومبي، الوضع الكلاسيكي، والوضع الجديد الذي تم إضافته بالتحديثات، فهي حقا من الألعاب الرائعة.

رابط تحديث ببجي 3.3

تعد لعبة PuBG من الألعاب التي يوجد عليها اقبال كبير، لذلك سوف نقوم عرض أبرز المميزات التي تتواجد برابط تحديث ببجي 3.3 كما يلي:

اضافة الاسلحة الجديدة، مما يكون لديك إمكانية في اختيار ما ترغب من خلال الاضافات الجديدة من الأسلحة.

التحسينات في الأداء، مما يجعل تجربة اللعب أكثر متعة.

إصلاح الأخطاء التي كان يتعرض لها اللاعبين.

التجربة الجديدة من خلال وضع تقنيات مختلفة من الاسلحة.

طريقة استخدام لعبة ببجي

لكي تستمتع بلعبة ببجي اليك الخطوات الرئيسية والاساسية في استخدام اللعبة والتي تتمثل في: