“بالدرجات الكاملة”.. نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء Yemenexam.com

صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء، وذلك بعد حالة طويلة من الترقب والقلق انتابت الطلاب وأولياء الأمور، حيث تم تأخير الإعلان عن النتيجة لمدة استغرقت الشهر منذ الإنتهاء من الإمتحانات في يوم 12 مايو 2024، وتعتبر هذه الفترة طويلة للغاية، وقامت الوزارة بإرجاع سبب التأخير إلى التدقيق في العملية التصحيحية، والمراجعة لأكثر من مرة، مما يعمل على خروج نتيجة منصفة لجميع الطلاب، وللحصول على النتيجة فورًا علينا التعرف على الخطوات بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء

قام وزير التربية والتعليم بإعتماد نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء، ومن ثم تم رفعها على الفور على موقع الوزارة، وذلك حتى يشعر للطلاب وأولياء الأمور الإطمئنان على النتيجة، وتنفس الصعداء بعد الإنتظار الطويل، وهناك ضغط كبير في الأرقام في تلك الأوقات، لذا تحلى بالصبر وكرر الاتصال أكثر من مرة، حتى تتمكن من الحصول على نتائج الصف التاسع كاملة 2024، ويمكنك تجربة الخيارات المتاحة أمامك، وطريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع مجاناً عبر المواقع الإلكترونية، ويمكن التعرف على خطوات الحصول النتيجة بطريقة سهلة ومبسطة على النحو التالي:

في البداية يتم الذهاب إلي الرابط الرسمي لـ موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

سوف ينقلك الموقع مباشرة على الصفحة الرئيسية التي ستختار منها “نتائج الإمتحانات”.

اختيار “نتائج الصف التاسع”.

سوف يطلب الموقع إدخال البيانات الخاصة بالطالب، أي رقم الجلوس، يتم تحديد المحافظة، ثم اسم المدرسة.

بعد إدراج البيانات السابقة، يتم الضغط على “استعلام”.

في النهاية سوف تظهر النتيجة مفصلة على الشاشة، بالنسبة المئوية، ودرجات جميع المواد.

نتائج الصف التاسع عبر الهاتف

أتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية طريقة أخرى حتى يمكن الإطمئنان من خلالها على نتائج الصف التاسع اليمن، وهي من خلال الإتصال على رقم الهاتف (161)، ثم اتباع الخطوات التالية: