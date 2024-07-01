تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

ارتفعت معدلات البحث من الكثير من الآباء والأمهات للعثور على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، فقد نالت القناة شهرة واسعة منذ انطلاقتها في عام 2008 ومقرها الرئيسي في الأردن، تحظى القناة بمتابعة كبيرة من جمهور متنوع من جميع الأعمار والثقافات، تتميز القناة بتقديم محتوى خاص بالأطفال يخلو من المواد غير اللائقة مما يجعلها محل اهتمام لدى الأمهات والآباء حول العالم، تبث القناة برامجها مجانا عبر قمر النايل سات دون تشفير مما يسهل الوصول إليها في الوطن العربي ومصر، على عكس القنوات المشفرة التي غالبا ما تكون متاحة فقط للمشتركين الذين يدفعون رسوما.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تعد قناة طيور الجنة من القنوات المحبوبة للأطفال حيث تقدم محتوى هادف وجذاب يناسبهم، تمكن قناة طيور الجنة الآباء والأمهات من معرفة جدول البرامج وتقديم آرائهم واقتراحاتهم مما يساعد في تحسين وتطوير البرامج لتحقيق الأهداف الرئيسية وزيادة الفائدة التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات

نوفر لكم من خلال موقعنا تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

يمكن لجميع الآباء والأمهات استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة لاستقبال قناة طيور الجنة على النايل سات وهي كالتالي: