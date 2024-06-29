حالات منع الأهلية .. الإستعلام عن أهلية حساب المواطن لشهر يوليو 2024 الدورة 80 

لكل المواطنين السعوديين الذين قدموا من قبل في برنامج حساب المواطن، وينتظرون نتيجة التقديم من أجل الإستعلام عن إذا كانوا قد حصلوا على أهلية حساب المواطن أم لا، قد أعلن المسؤولين عن البرنامج بالفعل عن ظهور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 80 والتي هي الدفعة الخاصة بشهر يوليو لعام 2024، كما قد أعلنوا أيضًا عن أنه يمكنك بكل سهولة الإستعلام إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التواجد في أي مكاتب حكومية.

طريقة الإستعلام عن أهلية حساب المواطن لشهر يوليو 2024

أعلن المسؤولين عن برنامج حساب المواطن أنه حين ترغب في الإستعلام عن أهلية حساب المواطن لشهر يوليو لعام 2024، سيكون عليك اتباع بعض الخطوات، وهي:

اولًا قم بتسجيل الدخول على موقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن ، عن طريق إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاص بك وكلمة المرور.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة التحقق من الأهلية.

وحينها سوف تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بحسابك، ومنها إذا كان تم قبولك في البرنامج أم لا.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2024

بالنسبة لكافة المواطنين الذين قد قاموا بالاستعلام عن أهلية حساب المواطن لشهر يوليو لعام 2024، وقد استحقوا الأهلية، فقد بدأوا الآن بالبحث عن موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن لشهر يوليو، والذي يكون يوم الأربعاء الموافق يوم 10 من شهر يوليو، ويمكن أن يتغير هذا الموعد على حسب المناسبات والإجازات الرسمية.

حالات تمنعك من الحصول على أهلية حساب المواطن لشهر يوليو 2024

هناك بعض الحالات التي إذا توفرت لديك حالة منهم لن تستطيع الحصول على أهلية حساب المواطن أبدا، وهذه الحالات تكون كالتالي: