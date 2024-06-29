استعلم molsa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي بحث الأسماء الجديدة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أهم الموضوعات التي تزداد معدلات البحث عنها، حيث يرغب المواطنون في التعرف على الأشخاص الذين تم قبولهم للحصول على هذه الرعاية، وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن هذا البرنامج من ضمن المبادرات التي توفرها الحكومة ليحصل المواطنين المستحقين على حياة كريمة، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود وغير القادرين على العمل بسبب الأمراض أو الإعاقات، ونوضح المزيد من التفاصيل في الفقرات التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عن طريق منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، واتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم بزيارة منصة مظلتي.

أو التوجه إلى موقع وزارة العمل العراقية.

سجل رمز التحقق المرئي في الخانة الخاصة به.

انقر على الخدمات الإلكترونية.

حدد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

سجل رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اكتب بيانات المتقدم بشكل صحيح.

بعد الانتهاء اضغط على زر الاستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر كشوف المستفيدين.

ثم قم بتحميلها على جهازك للاطلاع عليها.

شروط الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بناءًا على توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي تؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستحقون الدعم والمساعدة بالغعل لكي يذهب الدعم إلى من يستحق، ومن أبرز الشروط ما يلي: