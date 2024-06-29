أجمل حلقات القط والفار .. تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات الجديد قناة Tom and jerry الرائعة

يعتبر تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات الجديد من أحدث الترددات التي تزايدت معدلات البحث عنها خلال الساعات الراهنة، والجدير بالذكر أنها تعتبر من أفضل القنوات الفضائية المجانية نظرًا لمحتواها المميز الذي يجذب الملايين من المشاهدين من جميع الأعمار، سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا إذ تتميز القناة بعرض كرتون توم وجيري، الذي يعد من أبرز المسلسلات التي تقدمها والتي حققت شهرة واسعة، ولهذا يتزايد الطلب على معرفة ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات الجديد

يهتم العديد من المتابعين بالبحث عن تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات الجديد حيث تتميز بعرض حلقات كرتون توم وجيري، وتتميز بتقديم مجموعة من الحلقات الجديدة والكلاسيكية، مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار ومحببة لدى الكثير بفضل محتواها الترفيهي المسلي، ويكون ترددها على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

التردد: 12149 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:HD.

معامل استقطاب القناة:أفقي.

وأما القمر الصناعي عرب سات يكون على النحو التالي:

التردد: 13315 ميجاهرتز.

معدل ترميز الخطأ: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات الجديد

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية: