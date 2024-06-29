NOW رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالاسم فقط عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

ننشر لكم متابعينا الكرام أخر المستجدات التي طرأت حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق، حيث تشتعل محركات البحث في كافة محافظات العراق عن النتيجة لمعرفة الموعد الرسمي لظهور النتيجة ورابط استخراجها، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أن النتيجة ستعتمد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون بإمكان جميع الطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة من البيت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

بعد انتهاء فترة الاختبارات التي خاضها طلاب الصف الثالث متوسط في العراق، يترقبون بفارغ الصبر نتيجة الاختبارات والتي تعتبر مهمة جداً بالنسبة للطلاب، حيث يعتبر الصف الثالث من أهم الصفوف التعليمية التي يلتحق بها الطلاب، لذلك يترقب الطلاب النتيجة وسط حالة من القلق والتوتر الشديد، وأوضحت وزارة التربية العراقية أن النتيجة ستعلنن بشكل رسمي بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي مازالت قائمة حتى تلك اللحظة، كما أكدت أن النتائج ستكون مرضية تماماً ونسبة النجاح سيتكون مرتفعة عن السنوات الماضية.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق بالاسم فقط

ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجة اختباراتهم والدرجات التي حصلوا عليها في المواد المقررة عليها، عليهم اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي: