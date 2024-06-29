الموقع الرسمي .. رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 كل المحافظات عبر موقع وزارة التربية الوطنية

رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 يبحث عنها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث تنتشر مشاعر القلق والتوتر في انتظار الإعلان عن هذه النتيجة لكي يحصد الطلاب نتائج جهدهم طوال السنة الدراسية، وقد أوضحت وزارة التربية الجزائرية في بيان رسمي لها أنه سيتم توفير النتيجة في منتصف شهر يوليو القادم وذلك عند الساعة 4 عصرًا، وفي الوقت الحالي تستمر عمليات التصحيح، ونوضح في السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

تحرص وزارة التربية على توفير رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2024، لتسهيل على الطالب الاطلاع على النتيجة بعد أن يتم اعتمادها رسميًا، ونوضح الرابط والخطوات فيما يلي:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية. من القائمة، حدد نتائج البكالوريا. اختر السنة الدراسية. سجل بيانات الطالب مثل الاسم أو رقم الجلوس في الحقول المخصصة. ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة. انتظر ثواني حتى تظهر بالتفصيل على الشاشة. يمكنك طباعة النتيجة عن طريق أيقونة الطباعة.

نظام التقييم في البكالوريا

بعد أن وضحنا رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 والخطوات اللازم اتباعها للاستعلام عن النتيجة، نوضح فيما يلي نظام التقييم الذي حددته وزارة التربية الجزائرية، وهو كما يلي:

يتم تقييم الطالب في اختبارات البكالوريا بدرجات تبدأ من 0 حتى 20.

يُعتبر الطالب ناجحًا في اختبار البكالوريا في حال حصوله على معدل 10 درجات بحد أدنى.

في حال حصول الطالب على معدل عالي يحصل على مرتبة ممتاز أو جيد جدًا أو جيد.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام موقع وزارة التربية الوطنية لتوفير نتائج البكالوريا له العديد من المميزات، أهمها أنه منصة رسمية تابعة للوزارة تتميز بسهولة الواجهة، حتى يتمكن الطالب من استخدامها والوصول إلى النتائج بمجرد اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة دون الحاجة إلى وجود خبرة تقنية كبيرة، كما يوفر الموقع اللغة العربية واللغة الفرنسية ليتيح لكل الطلاب استخدامه للحصول على مختلف الخدمات التعليمية.