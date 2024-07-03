اشتريها وطري على نفسك|..سعر مراوح تعمل بالشحن علشان الكهربا لما تقطع

سعر مراوح تعمل بالشحن يبحث الكثير عن سعر مراوح تعمل بالشحن مما يعمل ذلك على توفير الكثير من الوقت عند انقطاع الكهرباء، ولذلك فإن هناك الكثير من الشركات التي تعمل على توفير مراوح تعمل بالشحن وتكون ذات تقنيات مختلفة وباسعار متنوعة، فلك حرية الاختيار فيما تقوم باختياره من المراوح التي تعمل بالشحن، وسوف نقوم بعرض مجموعة مختلفة من المراوح بالأسعار حتى يكون لديك حرية في الاختيار.

سعر مراوح تعمل بالشحن

توجد شركات مختلفة لعرض سعر تعمل بالشحن، كما سوف تجد العديد من الشركات الجديدة التي تقوم بعرض المراوح وتكون باسعار متفاوتة، لذلك سوف نقوم بعرض فئات مختلفة على النحو التالي:

مروحة الرقبة المحمولة التي تعمل بالشحن، التي تقوم بسعر 382 جنيها.

مروحة يد محمولة قابلة للشحن، يمكنك حملها في أي وقت وفي أي مكان بسعر 290 جنيها.

مروحه يد صغيرة ذات حجم خفيف، يتم شحنها كل اربع ايام وهي بثلاث سرعات، وسعر لا يقارن يصل إلى 800 جنيها.

مراوح تعمل بالبطارية قابلة للشحن

يتوفر مجموعة من المراوح التي تعمل بالبطارية وتكون قابلة للشحن، حيث نقوم باستعراض المراوح من خلال ما يلى: