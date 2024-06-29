“بدرجات كل المواد” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم +/nec.gov.ly/FinalResults

حالة من القلق الشديد تنتاب الطلاب لاقتراب موعد نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، حيث بدأت عمليات البحث بكثرة في المواقع لمعرفة موعد ظهور النتيجة ورابط الاستعلام عنها، وكانت وزارة التربية والتعليم الليبية قد صرحت باستمرار تصحيح الدفاتر والأوراق وجاري العمل على رصد الدرجات، وسيتم الاعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للوزارة قبل ظهورها بالمدارس تسهيلا على الطلاب، ونقدم اليكم عبر موقعنا البديل رابط الاستعلام عن النتيجة فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

بدأ الطلاب في خوض الاختبارات يوم 19 مايو وانتهت في 30 مايو 2024 وخلالها حرصت الوزارة على اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لسير هذه الفترة بنجاح، وانطلقت بعدها عمليات التصحيح في مراكز الكنترول بالولايات والتي مازالت قائمة حتي الآن، وتعمل الجهات المختصة بكل جهدها لمحاولة الاعلان عن النتائج في أقرب وقت عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وقد أكدت الوزارة على أن تأخير النتيجة يرجع إلى إجازة عيد الاضحى وارتفاع درجة الحرارة ومع ذلك يقام حاليا رصد ومراجعة الدرجات التي تتم بشكل دقيق لضمان حصول الطلاب على حقوقهم.

وتشير عدة مصادر إلى أن موعد النتيجة سيكون في نهاية الأسبوع الحالي فور الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة، وفي إطار التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور فانه من المقرر رفع النتيجة مباشرة فور اعتمادها مباشرة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة أمام الطلاب للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 عبر موقعها الرسمي، وذلك في خطوات بسيطة كما يلي: