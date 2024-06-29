ظهرت بالاسم فقط .. نتائج التاسع 2024 حسب الاسم اليمن نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج التاسع 2024 حسب الاسم اليمن من ضمن النتائج التي تقوم وزارة التعليم على تجهيزها خلال قليل من الأيام، حيث انتظر الطلاب اللحظات الصعبة والتي تتصفح بالطول والملل، حيث يتلهف الطلاب وأولياء الأمور عن أي خبر يتعلق بنتيجة نهاية السنة، التي اتصلت بالجهد والتركيز والعمل الشاق من أجل الحصول على علامات مميزة، حيث يعد الصف التاسع من الصفوف المهمة التي يمر بها الطالب، لذلك تجد الوزارة التعليمية في أشد أوضاع الاهتمام لإظهار النتيجة النهائية في أسرع وقت.

نتائج التاسع 2024 حسب الاسم اليمن

استخرج نتائج التاسع 2024 حسب الاسم اليمن حيث يمكن الاستعلام عنها بخطوات بسيطة، فقد حقق التحول التكنولوجي لعديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية، السهولة والسرعة التي يريدها الطالب كما حققت الرضا في الوزارة، والتفرغ لما هو مطلوب من مهمات جليلة ترفع في مستوى التعليم اليمني، ويتم الاستعلام من خلال الموقع الرسمي الذي انشأته وزارة التربية والتعليم اليمنية بالخطوات الآتية:

قم بزيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات .

أو توجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات.

يقدم موقع الإدارة كثير من الخدمات المتعلقة بامتحانات الطلاب ونتائجها، ولعل النتيجة أهم تلك الخدمات في الوقت الحالي.

اضغط على تبويب ” النتائج “.

يلي تلك الخطوة تحديد الصف الدراسي ” التاسع “.

ثم أكمل باقي البيانات وحدد العام الدراسي.

اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس.

انقر على أيقونة ” عرض النتيجة “.

الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 حسب الاسم اليمن

قامت وزارة التربية بإتاحة اكثر من طريقة للبحث عن نتائج التاسع 2024 حسب الاسم اليمن، ولعل الطريقة الإلكترونية من أشهر وأسرع تلك الطرق التي يتجه إليها الجميع، وقد ينتج عن ذلك ضغط من الزيارات على الموقع في نفس الوقت، لذلك يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال التواصل مع الخط الساخن الذي أعلنت عنه الوزارة، من أي هاتف محمول على الرقم ” 161 “.