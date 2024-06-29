رابط سريع جدا .. نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الوزاري استخراج نتائج الدور الاول بالاسم فقط

ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الوزاري حيث أن هذا الموقع هو الرسمي الذي يتم الحصول على النتائج من خلاله، ومنذ انتهاء هذه المرحلة، وحتى وقتنا الحالي لم تعلن وزارة التعليم العراقية عن النتائج، لكنها أوضحت أن عملية التصحيح والمراجعة مازالت مستمرة، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من هذه العمليات ورفعها على موقع “نتائجنا” الإلكتروني، وتجدر الإشارة إلى أن النتائج ستنتظر اعتماد وزير التربية قبل أن يتم رفعها إلكترونيًا، وسيتم نشر النتائج لكل محافظة بشكل منفصل فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة فيها.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الوزاري

ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الوزاري بالعراق خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم رفع النتائج على البوابة الإلكترونية فور الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات، وسيقوم وزير التعليم باعتماد نتائج هذه المرحلة في جميع المحافظات فور الانتهاء من هذه الإجراءات.

وتعد هذه النتائج من أهم وأصعب النتائج في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مستقبلهم الدراسي، ويتطلع كل طالب بفارغ الصبر لمعرفة درجاته والمجموع الكلي الذي حصل عليه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال أيام قليلة.

موقع نتائجنا الوزاري

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 جميع المحافظات يتم بعد اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع “ نتائجنا “.

أو التوجه إلى موقع نتائج الامتحانات.

الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية.

النقر بعد ذلك على خدمة النتائج الامتحانية.

الضغط على أيقونة نتيجة الثالث المتوسط دور أول 2024.

إدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها.

كتابة البيانات الخاصة بالطالب، مثل الاسم الكامل والرقم الامتحاني.

الضغط بعد ذلك على زر “عرض النتيجة” لعرض نتائج الطالب.

ومن خلال هذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بكل سهولة فور الإعلان عنها.