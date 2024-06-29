ظهرت الآن خطوات سحب نتائج البكالوريا بالجزائر 2024 awlyaa.education.dz وزارة التربية الوطنية

من أهم السنوات الدراسية التي تمر على كافة الطلاب في كافة أنحاء العالم هي سنة البكالوريا، حيث أن في هذه السنة يبذل كافة الطلاب أقصى جهدهم حتى يحصلون على نتائج تسعدهم وتسعد أولياء أمورهم، ويحصلون على ثمرة مجهودهم حين يدخلون إلى الكلية التي كانوا يحلمون بها، ونظرًا لأهمية هذه السنة يبحث كافة أولياء الأمور والطلاب أيضًا عن خطوات سحب نتائج البكالوريا لعام 2024 في دولة الجزائر.

البكالوريا في الجزائر دورة 2024

البكالوريا في دولة الجزائر هي نفسها الثانوية العامة في بعض الدول مع اختلاف الاسم، ويدرس الطلاب في هذه السنة مواد مختلفة، حيث أن طلاب الشعبة الأدبية يدرسون كافة المواد الأدبية، وطلاب الشعبة العلمية منها الرياضيات والعلوم وكلا منهم يدرس مواد مختلفة عن الآخر، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم الجزائرية العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الإستعلام عن نتائج البكالوريا نظرًا لأهميتها، حيث أن هذه السنة هي ما تحدد مستقبل الطلاب والكلية التي سيلتحقون بها.

خطوات سحب نتائج البكالوريا 2024

من الطرق التي قد وفرتها وزارة التربية والتعليم الجزائرية من أجل سحب نتائج البكالوريا لعام 2024، هي طريقة السحب عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ، عن طريق الخطوات التالية :

في البداية سيكون عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب فضاء أولياء التلاميذ

قم بإدخال الكود الخاص بالطالب.

وبعدها قم بإدخال كلمة السر.

قم بالضغط على أيقونة البحث عن النتيجة.

خطوات سحب نتائج البكالوريا 2024 عبر الموقع الوطني

أما في حال لم تكن ترغب في سحب نتائج البكالوريا لعام 2024 عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ، يمكنك سحبها عن طريق الموقع الوطني للامتحانات والمسابقات، عن طريق: