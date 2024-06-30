“استمتع بجودة عالية HD”.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس Curulus Osman season 6 والقنوات الناقلة

تكثُر المسلسلات التركية خاصة في فترة الصيف، لكن يبقى مسلسل قيامة عثمان هو الأول على مستوى المسلسلات التركيه ولا تقتصر مشاهدته في تركيا فقط بل إن الوطن العربي اجمع يقوم بمشاهدته، لذلك سوف نقوم بالتحدث عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس Cumulus Osman season 6 والقنوات الناقلة، فلا عليك من عمليات البحث الكثيرة حول المعلومات الخاصة عن المسلسل لأننا سوف نوافيك بكل ما تبحث عنه.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس Cumulus Osman season 6 والقنوات الناقلة

بخصوص معرفة موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس Cumulus Osman season 6 والقنوات الناقلة، فإنك تستطيع أن تقوم بمشاهدة المسلسل على قناة ATV التركية، وسوف يتم عرض الحلقة 165 من الجزء السادس في شهر سبتمبر المقبل لعام 2024، ومن المقرر أن يتم عرض حلقة واحدة أسبوعيا كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المشاهد التي سوف يتم الانتهاء منها وهي مشاهد أخيرة للمسلسل، وعلى الارجح أن يتم الانتهاء من تلك المشاهد قبل شهر سبتمبر حتى يكون المسلسل جاهزا للعرض.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس

بعد التطرق لمعرفة موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165الجزء السادس، الآن استمتع بجودة عالية HD جداً عند مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس، من خلال القنوات الناقلة والتي تتمثل فيما يلي:

يُعرض المسلسل على قناة ATV التركية على القمر الصناعي تركي سات بتردد 11628، جودة HD، معامل تصحيح الخطأ ⅚، بمعدل استقطاب افقي، معدل الترميز، 27500.

كما يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة عثمان “قيامة ارطغرل” على قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات، بمعامل استقطاب افقي، على تردد 12034، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ¾.

عبر النايل سات، بمعامل استقطاب افقي، على تردد 12034، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ¾. تستطيع أن تقوم بالاستمتاع بالمسلسل من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية عبر عرب سات التردد 11034، بمعدل استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

بإمكانك أن تقوم بمشاهدة مسلسل قيامة عثمان من خلال قناة اليرموك، موقع قصة عشق الذي يوفر لك جودة hd عند مشاهدة المسلسل.