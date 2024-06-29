عودة فريق إنقاذ الجنيات من جديد.. تردد قناة تنة ورنة الجديدة 2024 بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة تنة ورنة، تعتبر قناة تنة ورنة واحدة من قنوات الأطفال الفضائية التي جذبت انتباه الأطفال في الفترة الأخيرة كونها تحمل أسم واحد من الأفلام الكرتونية المفضلة إليهم هذا بالإضافة إلى أن القناة تعتمد على بث مجموعة من الأفلام الكرتونية الأشهر والأحب إلى الأطفال، لذلك يزداد البحث عن تردد قناة تنة ورنة وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة تنة ورنة

تعتبر قناة تنة ورنة وهي واحدة من أشهر القنوات التي تعرض المحتوى الترفيهي المميز للأطفال كما أنها استطاعت أن تتصدر محركات البحث بسبب نسب المشاهدة العالية التي حفظتها القناة في الآونة الأخيرة والتي يأتي ترددها على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كالتالي:

تردد قناة تنة ورنة علي النايل سات

يأتي التردد الخاص بقناة تنة ورنة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات. التردد 11853 معدل الترميز 27500 الجودة HD. الأستقطاب أفقي التشفير مفتوحة.

تردد قناة تنة ورنة على العرب سات

بينما يمكن استقبال قناة تنة ورنة على القمر الصناعي عرب سات عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي عرب سات. التردد 11595 معدل الترميز 27500 الجودة HD. الأستقطاب عمودي. التشفير مفتوحة.

برامج تنة ورنة

تقوم قناة تنة ورنة بعرض محتوى الأطفال وأهم ما يميز القناة هو التنوع في عرض هذا المحتوى ومن أهم البرامج والأفلام الكارتونية التي تقدمها ما يلي:

أفلام الكارتون: تعرض القناة مجموعة من أفلام الكارتون منها أليس في بلاد العجائب، وكابتن ماجد، وأفلام توم وجيري، كارتون مازنجر.