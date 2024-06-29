“الفرحة قربت” رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول معرفة موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق، حيث يترقب الطلاب والطلبات النتيجة بفارع الصبر للاطمئنان عليها ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها، وقد أوضحت وزارة التربية العراقية أن النتيجة ستعلن بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي شددت على اللجان المكلفة بها أن تتم بكل شفافية ونزاهة ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات، والنتيجة ستعلن إلكترونياً عبر موقع الوزارة الرسمي وعبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

يترقب طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق نتيجة اختباراتهم التي انتهوا منها في 5 يونيو 2024، فبعدها على الفور بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، والنتيجة ستعلن بشكل الكتروني لجميع المحافظات معاً في نفس التوقيت، وحرصت وزارة التربية العراقية على إعلان النتيجة الكترونياً عبر موقعها الرسمي ليكون من السهل على الطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة من البيت دون الحاجة للنزول للمدارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني

وفقاً لاهتمام وزارة التربية العراقية لتوفير رابط شغال ورسمي لاستخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق من خلاله، أعلنت أنه بمجرد ظهور النتيجة خلال الساعات المقبلة يمكن لكل الطلاب الاستعلام عنها من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي: