نزلها pdf كامله.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل العراق عبر منصة مظلتي

الحكومة العراقية قد أصدرت بيانا حول الخطوات الخاصة بالاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الدفعة الأخيرة، يعد برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تنفذه الحكومة أحد البرامج الرئيسية التي تقدم الدعم للمواطنين العراقيين الذين يعانون من ضائقة مالية، تقدم هيئة الحماية الاجتماعية بانتظام المساعدات المالية للأشخاص المستحقين عبر منصة مظلتي الإلكترونية، التي توفر وسيلة سهلة وفعالة للاستعلام عن أسماء المستفيدين ومعرفة شروط الأهلية، نقدم لكم في هذا المقال شرحا عن كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين للدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة العراقية عبر منصة مظلتي.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم محدود الدخل، ولا يجوز له أن يكون لديه عقارات ثمينة أو سيارات فاخرة أو أصول مالية كبيرة. ينبغي أن يواجه المتقدم ظروف سكنية صعبة وأن يكون مواطن عراقي، وهذا شرط أساسي للقبول. يتطلب أن يكون المتقدم مقيم دائم في العراق، ويجب أن يكون عمره بين 15 و55 عاما للنساء وبين 18 و60 عاما للرجال.

الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية