برقم الجلوس أو القيد طلـع نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 موقع وزارة التعليم الليبية الرسمي

تزايدت عمليات البحث من الطلاب والأهالي عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، وذلك بعد إعلان المركز الوطني للامتحانات اقتراب الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات والتي تتم بصورة دقيقة حتي يحصل الطلاب على حقوقهم، ولذلك تسود حالة من التوتر الشديد بين الطلاب بعد تأخر النتيجة حيث بينت وزارة التربية والتعليم أن إجازة عيد الاضحي كانت وراء ذلك وجاري العمل حاليا للانتهاء منها، ونقدم اليكم خلال سطور التقرير طريقة الاستعلام عن نتيجة الاعدادية 2024 فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أنهي طلاب الشهادة الاعدادية في جميع الولايات الليبية الاختبارات يوم 5 يونيو الماضي حيث تقدم نحو 210 ألف طالب وطالب للامتحانات، وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار عمليات تصحيح الأوراق داخل مراكز الكنترول وفور الانتهاء منها ستكون متاحة عبر منصة المركز الوطني للامتحانات قبل الاعلان عنها بالمدارس للتسهيل على الطلاب، وبحسب بيان الوزارة فإنه من المقرر أن يتم ظهور النتيجة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

ولقد كثرت الشائعات حول ظهور النتيجة ونسب النجاح فما كان من المدير العام للمركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود أن نفي ذلك، وأكد على استمرار عمليات الفحص والتدقيق والنتيجة ستكون خلال أيام، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة بين الطلاب أثناء التصحيح لأنها تؤثر على مستقبل الطلاب إذا أنها مرحلة هامة وبوابة العبور للمرحلة الثانوية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن كيفية استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، ويمكن الاستعلام عنها في خطوات بسيطة كما يلي:

الدخول على موقع المركز الوطني للامتحانات. من القائمة الرئيسية اختيار الخدمات الالكترونية ثم نتائج الطلاب. النقر على خانة نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس والولاية التابع لها. الضغط على زر البحث، وسيظهر لديك بيان شامل بالدرجات في مختلف المواد الدراسية.

اذا واجهت صعوبة في الحصول على النتيجة يمكن زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الليبية والاستعلام عن النتيجة.