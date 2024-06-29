احصل على 10000 شدة ببلاش.. خطوات شحن شدات ببجي مجانا بدون حظر لحسابك واهزم أعدائك

تعتبر شدات ببجي من الهدايا المساعدة أثناء اللعب لبناء شخصية قوية قادرة على هزيمة الأعداء داخل اللعبة، ويمكن الحصول على شدات ببجي من خلال شرائها عبر مواقع بيع الشدات أو الحصول عليها مجانا بطرق متنوعة سوف نتحدث عنها في هذا المقال، وجميع الطرق موثوقة وسوف تساعدك في القضاء على اعدائك وحماية نفسك على مدار جولات اللعب.

شحن شدات ببجي مجانا

هناك مجموعة من التطبيقات المجانية المتوفرة على متجر التطبيقات جوجل بلاي تتيح للاعبين إمكانية الحصول على شدات وهدايا ببجي مجانا من خلال إتمام مجموعة من المهام، ومن هذه التطبيقات ما يلي:

تطبيق Earn UC

من حلال تطبيق Earn UC يمكن إتمام العديد من المهام مثل المشاركة في استطلاعات الرأي أو مشاهدة الفيديوهات أو تحميل التطبيقات، وذلك من أجل تجميع النقاط التي يمكن تحويلها فيما بعد إلى شدات ببجي، وكلما تم تجميع عدد كبير من النقاط يمكن الحصول على عدد أكبر من الشدات مجانا.

تطبيق Carry 1st shop

يعمل تطبيق Carry 1st shop بنفس آلية عمل التطبيق الأول حيث يمكن للاعب القيام بعدد من المهام المطلوبة منهم من أجل تجميع اكبر عدد من النقاط وبعد ذلك يمكن تحويلها إلى شدات ببجي في حسابك داخل لعبة ببجي، ويمكن تنزيل هذا التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي مجانا.

خطوات شحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات ببجي من خلال موقع ببجي الرسمي للحصول على عدد كبير من الشدات وذلك باتباع الخطوات التالية: