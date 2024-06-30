“وينك يا لولو”.. تردد قناة وناسة الجديدة 2024  Wanasah TV على نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

هناك بحث مكثف عن تردد قناة وناسة، ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف يواجه الأهالي صعوبة في الحفاظ على سلامة أطفالهم خصوصا الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر عاما، وبسبب مخاطر التعرض لأشعة الشمس خلال النهار يصبح من الضروري توفير وسائل ترفيهية آمنة داخل المنزل، من بين الخيارات المتاحة تبرز قناة “وناسة” كخيار مثالي للأمهات، حيث تقدم محتوى ممتعا وتعليميا للأطفال، هذا يجعلها من الترددات الأساسية التي يجب إضافتها إلى كل جهاز استقبال في المنزل لضمان قضاء الأطفال وقتا مفيدا وممتعا في بيئة آمنة، لذلك استمر في قراءة السطور التالية لمعرفة المزيد.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

تحظى قناة وناسة للأطفال بشعبية كبيرة وتأثير ملموس في حياة العائلات وأطفالهم، إذ أصبحت محط اهتمام بالغ وتشكل جزءا لا يتجزأ من الروتين اليومي للأسر، يتميز محتوى القناة بالتنوع والجاذبية حيث يمزج بين العناصر التربوية والتثقيفية بأسلوب ممتع ومشوق للأطفال إليك تردد القناة على النايل سات:

التردد: 1147.

معامل الترميز:27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

قامت إدارة قناة وناسة بإطلاق تردد جديد على القمر الصناعي “عرب سات” بهدف توفير تغطية شاملة لجميع المناطق في الوطن العربي، هذه الخطوة ستمكن المشاهدين في مختلف الدول العربية من الاستمتاع بمحتوى القناة المميز والمفيد الذي يهدف دوما إلى تلبية احتياجات الجمهور الصغير، وبالتالي يعكس توفير التردد على “عرب سات” التزام قناة وناسة بالتواصل مع جمهورها وتقديم الفائدة والمتعة للأطفال في كل مكان.

التردد: 11270.

معامل الترميز:27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما يميز قناة وناسة لهذا العام عن غيرها

تتميز قناة وناسة بمحتواها الفريد والمميز حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تتوافق مع العادات والتقاليد العربية، وتعزز التعليم الإسلامي والقيم الأسرية بأسلوب مبتكر وجذاب، تعد هذه القناة واحدة من القنوات القليلة التي تلبي احتياجات الأطفال بالكامل وتوفر لهم تجربة تعليمية وترفيهية مميزة.