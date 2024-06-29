طريقة تحميل واتس العنابي وما هي الاصلاحات التي تمت على التطبيق تعرف عليها

يعد واتساب عمر العنابي إحدى النسخ الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا من تطبيق واتساب، ورغم قصر المدة التي مرت منذ إطلاقه قام ملايين المستخدمين بتحميله، وذلك لما يوفره من مزايا متعددة غير متاحة في النسخة الأصلية من واتساب، ومع ذلك يجب التنويه إلى أن هذا التطبيق غير آمن لأنه يتم تحميله من مصادر خارجية غير متجر التطبيقات الرسمي.

واتساب عمر العنابي

يقدم واتساب عمر العنابي العديد من الميزات التي تشجعك على تحميله، ومن أبرز هذه الميزات تم ذكرها في النقاط التالية:

يمتلك واجهة سهلة الاستخدام.

الوصول إلى حالات أصدقائك بمجرد تنزيلها مباشرة.

إرسال رسالة إلى حوالي 500 شخص في وقت واحد بدل من 256 شخص.

خاصية الرسائل المؤقتة التي تحذف بعد مدة زمنية.

إنشاء مكالمة فيديو جماعية تشمل ما يصل إلى 8 أشخاص بدلًا من أن تقتصر على 4 أشخاص فقط.

إمكانية مشاهدة الحالات والرسائل التي تم حذفها.

التوقف عن مشاهدة القصص والرسائل.

يمتلك عدد لا حصر له من الثيمات.

يوفر ميزة تغيير أيقونة التطبيق.

يمكنك إلغاء جاري الكتابة.

يسهل عليك مشاركة الملفات الكبيرة.

إعداد رمز حماية للمحادثات السرية.

توجد أيقونة وضع الطيران التي تتيح لك قطع الاتصال بالإنترنت عن تطبيق واتساب فقط.

تحميل واتساب عمر العنابي

الانتباه إلى أن تحميل التطبيق يتم عبر متصفح الويب مما يجعله غير آمن للأجهزة، لذلك عند التحميل يجب التأكد من استخدام متصفح آمن وينصح بتحميل برنامج مضاد للفيروسات لتجنب انتقال الفيروسات إلى جهازك.

إصلاحات في تحديث واتس اب عمر العنابي

هناك عدة إصلاحات تمت في تحديث واتس اب عمر العنابي، وهي على النحو التالي: