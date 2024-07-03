الآن استعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة 150 ألف دينار عراقي

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق لقد كثرت عمليات البحث حول معرفة استعلام رواتب المتقاعدين في العراق التي تكون بمثابة أمر هام جدا لأن فئة المتقاعدين يكون المبلغ الذي يعتمدون عليه لمواجهة صعوبات الحياة هو الراتب التقاعدي ولا يوجد دخل اخر لهم،لذلك فقد قمنا بإلقاء الضوء حول كل ما يتعلق برواتب المتقاعدين بالعراق حتى يتمكن كل موظف متقاعد من التعرف على المعلومات الكافية حول هذا الشأن.

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق

لقد وفرت وزارة المالية العراقية خدمة للتعرف على رواتب المتقاعدين وتتمثل هذه الخدمة في كيفية استعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق على النحو التالي:

زيارة البوابة الالكترونية الخاصة ب وزارة المالية العراقية.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة اضغط على ايقونة الاستعلام.

إدخال اسم المتقاعد، والحساب البنكي الخاص به.

ثم اضغط على تأكيد، وبحث لتظهر لك النتائج الخاصة بالرواتب.

زيادة رواتب المتقاعدين 2024

لقد أفصحت وزارة المالية العراقية عن خبر لها بمصدر موثوق عن زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024 لتكون متمثلة فيما يلي: