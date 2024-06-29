“بانية الإفطار والعشاء” طريقة عمل البطاطس بمذاق لذيذ بالبيض والبقسماط في المنزل

تعد أقراص البطاطس بالبيض من الوجبات الشهية المشبعة المناسبة للكبار وحتى الأطفال، حيث تتمتع تلك الأقراص بقيم غذائية عالية ومتكاملة، ويتم تناول تلك الأقراص على وجبة الإفطار أو العشاء بحب واستمتاع كبير.

مقادير عمل البطاطس بالبيض

فيما يلي نوضح مقادير تحضير البطاطس بالبيض بشكل دقيق للحصول على طعم شهي ومثالي:

4 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم.

فصين ثوم مفروم ناعم.

صفار بيض.

بيض مسلوق.

5 جرام ملح و فلفل أسود.

زيت غزير للقلي.

جبنة موتزاريلا.

60 جرام بقسماط مطحون.

30 جرام بقدونس مفروم.

طريقة عمل البطاطس بالبيض في المنزل

لتحضير تلك الأقراص الشهية التي تعرف باسم البطاطس البانية في المنزل بمذاق جيد ومقبول وتقديمها على سفر الأفطار أو العشاء أو تقديمها للأبناء قبل التمرين كوجبة مشبعة، يتم اتباع الخطوات التالية: