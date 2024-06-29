رابط الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 للعراقيين

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 للعراقيين
غرامات المرور العامة 2024 في العراق

مع انتشار المواقع الإلكترونية والخدمية التي يبحث عنها العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، أصبحت خدمة الإطلاع على غرامات المرور أمر يسهل تأديته، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تعتبر من أبرز الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية العراقية أمام جميع المواطنين، ويمكن التعرف على الطريقة الصحيحة لذلك، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة التعرف على غرامات المرور

تتمثل أبرز خطوات القيام بالتعرف على غرامات المرور في العديد من المحافظات العراقية، والتعرف على قيمة الغرامة التي سيتم العمل على تسديدها، وفقًا لما يلي:-

  • يتم الانتقال إلى منصة أور الإلكترونية.
  • ثم يتم الذهاب إلى صفحة الخدمات.
  • مع اختيار الخدمة التي ترغب فيها.
  • القيام بتحديد خدمة “الإستعلام عن غرامات المرور”.
  • ليتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.
  • النقر على زر “بحث”.
  • وفي نهاية الأمر يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بغرامات المرور.
رابط الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 للعراقيين
رابط الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 للعراقيين

ما هي قيمة الغرامات المرورية في العراق؟

وحددت المديرية العامة للمرور في العراق، قيمة الغرامات المرورية المكلف تسديدها بشكل مباشر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية، وهي تتمثل في الأتي:-

  • في حالة القيادة من غير ارتداء حزام الأمان يتم فرض غرامة تصل لـ 2500 دينار عراقي.
  • بينما إذا ثبت بأن قائد المركبة قد تخطى الإشارة الحمراء تصل قيمة الغرامة إلى 5000 دينار.
  • وتبلغ الغرامة في حالة القيادة تحت تأثير الكحول وإثبات ذلك إلى 10000 دينار عراقي.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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