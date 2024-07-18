“اعرف الآن” .. شروط الضمان الاجتماعي المطور تبعًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى تقديم الدعم والمساندة لجميع الفئات الفقيرة في المجتمع السعودي، وتشمل بعض مبادرات الوزارة برنامج الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى مساعدة ودعم الأسر الفقيرة وذوي الدخل المنخفض غير القادرين على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان وصول المساعدة إلى المواطنين السعوديين المؤهلين، وتجدر الإشارة بأنه قد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور يتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج حاصلا على الجنسية السعودية.

أن يكون مقدم الطلب مقيما دائما في أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من الحد المسموح به لتلقي مساعدة الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لدى مقدم الطلب ممتلكات عالية القيمة.

ألا يقيم مقدم الطلب في أحد الملاجئ التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطور

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التسجيل بسهولة وسرعة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور لتسهيل حصول المواطنين على الدعم اللازم ، ويمكن إجراء التسجيل وفقا للإجراء التالي: