حدث نسخة GBWhatsApp Pro (WhatsApp GB) | تحميل واتساب جي بي 2024 لـ جميع الأجهزة المزايا والعيوب

GBWhatsApp هو إصدار معدل من تطبيق WhatsApp الشهير، يقدم مجموعة من الخصائص والميزات الإضافية التي لا تتوفر في النسخة الرسمية، كما يهدف GBWhatsApp إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير مزايا إضافية مثل إخفاء الظهور وحماية التطبيق برمز الدخول، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص واجهة المستخدم والعديد من الخيارات الأخرى.

الفرق بين واتساب العادي وGBWhatsApp

الفرق بين GBWhatsApp وواتساب WhatsApp الرسمي يظهر بوضوح في الخصائص والمميزات التي يقدمها كل منهما:

الإعلانات

GBWhatsApp: لا يتضمن إعلانات.

WhatsApp الرسمي: لا يتضمن إعلانات.

إخفاء الظهور

GBWhatsApp: يتيح خيار إخفاء الظهور.

WhatsApp الرسمي: لا يتيح خيار إخفاء الظهور.

إخفاء صحن الاستلام

GBWhatsApp: يمكن إخفاء صحن الاستلام.

WhatsApp الرسمي: لا يمكن إخفاء صحن الاستلام.

إخفاء مؤشر قراءة الرسائل

GBWhatsApp: يمكن إخفاء مؤشر قراءة الرسائل.

WhatsApp الرسمي: لا يمكن إخفاء مؤشر قراءة الرسائل.

عدم ظهور معاد تحويلها

GBWhatsApp: لا يظهر معاد تحويلها.

WhatsApp الرسمي: يظهر معاد تحويلها.

منع حذف الرسائل

GBWhatsApp: يمنع حذف الرسائل.

WhatsApp الرسمي: لا يمنع حذف الرسائل.

منع حذف الحالات

GBWhatsApp: يمنع حذف الحالات.

WhatsApp الرسمي: يمنع حذف الحالات.

الوضع المظلم

GBWhatsApp: يدعم الوضع المظلم.

WhatsApp الرسمي: يدعم الوضع المظلم.

قفل التطبيق

GBWhatsApp: يتيح خيار قفل التطبيق برمز أو نمط.

WhatsApp الرسمي: يتيح خيار قفل التطبيق برمز أو نمط.

كما يتميز GBWhatsApp بمجموعة من الخصائص الإضافية التي لا تتوفر في WhatsApp الرسمي، مما يجعله خيارًا مفضلًا لبعض المستخدمين الذين يبحثون عن مرونة أكبر في استخدام تطبيق المراسلة الشهير.

مميزات وتساب جي بي

لا يتضمن إعلانات

يدعم إخفاء الظهور ومؤشر قراءة الرسائل

يمنع حذف الرسائل والحالات

يتيح الوضع المظلم وقفل التطبيق برمز أو نمط

عيوب وتساب جي بي