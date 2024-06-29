“متاحة pdf” كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، التى تعد من اهم الامور التى تتذايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الاخيره ووتعمل وزارة العمل والشؤون العراقيه على توفير عدد كبير من الخدمات الالكترونيه للكثير من المواطنين لمساعدتهم في الاستعلام عن برنامج الرعايه الاجتماعيه ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن كشوفات الرعايه الاجتماعيه

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل والشؤون عن كشوفات جديده من اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه 2024 الوجبة الأخيرة والتي يتم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا زيارة الموقع الخاص بوزارة العمل والشئون الاجتماعيه

كتابة رمز التحقق الظاهر امامك

اضغط على قسم الخدمات الالكترونيه

حدد اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه

ثم اضغط على الوجبه الاخيره

ادخل جميع البيانات المطلوبة أمامك

اضغط على مربع الاستعلام وسوف تظهر امامك الكشوفات

استعلم عن اسم المواطن في الكشوفات المتاحة أمامك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ويوجد مجموعه من الشروط الازم توافرها حتى تكون مع اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه 2024 الوجبه الاخيره والتي جاءت كالتالي:

اعلنت وزارة العمل والشؤون الأن يكون المتقدم من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.