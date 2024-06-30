تحديث واتساب عمر العنابي ضد الحظر والبلوك “محدش هيعرف يعملك بلوك”.. إصدار متميز عن الواتس العادي ولكن اكتشف العيب!!

هل ترغب في الحصول على تجربة مميزة مليئة بالكثير من المزايا والخواص الجديد على تطبيق واتساب، فإن الحل المثالي هو تطبيق واتساب عمر العنابي الذي يحمل مجموعة ضخمة من الامكانيات التي لا مثيل لها، ويعتبر تطبيق واتساب هو أحد اشهر وسائل التواصل مع الآخرين سواء بالرسائل النصية أو المحادثات الهاتفية، أما تطبيق واتساب عمر فهو مطور بواسطة عدة أشخاص وله عده مزايا كثيرة، وهذا ما نقدمه اليكم خلال سطور المقال.

مزايا تحميل واتساب عمر العنابي

يأتي التحديث الجديد من واتساب عمر العنابي بالعديد من المزايا والتحسينات التي تجبر المستخدمين على التحويل إلى هذه النسخة المطورة، والتي تتمثل فيما يلي:

إمكانية تسجيل أكثر من مقطع فيديو حتي إذا كانت مساحتها كبيرة وإرسالها إلى أكثر من شخص في وقت واحد.

وجود خاصية تتيح لك اختيار خلفية خاصة بكل محادثة مختلفة عن الأخرى، بجانب خاصية صوت إشعارات مختلفة للمحادثات.

يستطيع المستخدم استرداد كافة الرسائل التي تم حذفها بأي وقت.

عند قيام أحد جهات الاتصال بتغيير الصورة الشخصية يصل اشعار للمستخدم بذلك.

وجود خاصية الرد التلقائي على الرسائل مع إمكانية توجيه الرسائل النصية إلى أكثر من 250 شخص بوقت واحد.

إدارة المكالمات الورادة وحظر الغير مرغوب فيها، بالإضافة إلى امكانية مشاركة الموقع الحالي مع بعض جهات الاتصال التي تحددها.

حماية البيانات الشخصية والحفاظ على الخصوصية مثل تفعيل بصمة الإصبع أو قفل التطبيق باستخدام نمط أو رمز PIN للحماية.

خطوات تحميل تطبيق الواتس العادي

يمكن تحميل واتساب عمر العنابي بأي إصدار ترغب فيه على الهاتف واستمتع بكافة المزايا الجديدة ولكن احذر من بعض التطبيقات المعدلة قد تؤدي الي تهكير هاتفك لذا يمكنك تنزيل الواتس العادي وذلك في خطوات بسيطة كما يلي: