من 50 لـ 800 جنيه بعد الزيادة.. الأسعار الجديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وكيفية تجديدها بشكل إلكتروني والأوراق المطلوبة

الأسعار الجديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، في ظل مساعي الدولة المصرية والحكومة نحو التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكتروني تم اطلاق تطبيق من وزارة الداخلية يمكن من خلال المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل ألكتروني مع تطبيق زيادات جديدة في أسعار استخراج بطاقات الرقم القومي، سواء العادية أو المستعجلة أو الفورية، واليوم سوف نتعرف معا على الأسعار الجديدة لأستخراج بطاقة الرقم القومي وكيفية استخراجها بشكل الكتروني في السطور القادمة فتابعونا.

الأسعار الجديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تم بعض التعديلات على أسعار استخراج بطاقات الرقم القومي وقد جاءت الأسعار الجديدة لأستخراج بطاقة الرقم القومي كالتالي:

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العادية التي يتم استخراجها بعد 15 يوم هو 50 جنيه.



سعر البطاقة العاجلة التي يتم استخراجها بعد 3 أيام هي 125 جنيه.

سعر الفئة الخاصة من بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها بعد 24 ساعة هو 175 جنيه.



فئة VIP إكسبريس والتي يتم استخراجها بعد 30 دقيقة تصل تكلفتها إلى 512 جنيه.

أما عن سعر الفئة الفورية التي يتم استخراجها بشكل فوري هو 800 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

هناك عدد من الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وهي تأتي على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة وذلك عند التجديد.

صورة من المستند الخاص في إثبات محل الإقامة.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق كمبيوتر.

صورة من جهة العمل لإثبات المهنة.

صورة من شهادة التخرج في حالة عدم العمل.

صورة من البطاقة الشخصية للزوج في حالة الزواج للمرأة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقة الرقم القومي أن يقوموا باستخراجها بشكل إلكتروني عبر الخطوات التالية: