Season 2 فاتح القدس.. مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني الحلقات الأولى مترجمة ومدبلجة

انتهى عرض الموسم الأول من مسلسل محمد الفاتح مما جعل الجميع يتساءل عن موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني وهو من المسلسلات التركية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة وحازت على اهتمام كبير من قبل الكثير من المتابعين من مختلف الدول في الوطن العربي، وذلك سنتحدث عنه في السطور القادمة.

مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

يروي المسلسل قصة حياة محمد الفاتح وهو واحد من أبرز القادة في الدولة العثمانية وخاض العديد من المعارك والصراعات وهذا من أجل توسيع الدولة والدفاع عن الإسلام والمسلمين، اتسم محمد الفاتح بالشجاعة وهذا منذ صغره حتى أصبح قائد عظيم، بعد نجاح الموسم الأول من المسلسل تم البدء في تصوير الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح والذي سوف يشهد صراعات جديدة ومن أبرزها فتح القسطنطينية وعلى الرغم من أنه سوف يواجه الكثير من الصعاب إلا أنه سوف ينجح في هدفه.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

قامت العديد من القنوات بعرض الموسم الأول من المسلسل ومن المقرر أنها سوف تقوم بعرض الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح ومن أبرز تلك القنوات الفجر الجزائرية ويمكن الآن للجميع استقبالها بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

تقوم القناة بعرض المسلسل باللغة العربية ويمكنك تنزيلها من خلال استخدام التردد التالي: