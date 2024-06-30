فرح ابنك وشوف نتيجته قبل الكل.. استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 من هنا.

في الفترة الأخيرة لاحظ ارتفاع في عدد عمليات البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024، بعد أن أنهى الطلاب والطالبات امتحاناتهم في جميع المحافظات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، وفي هذا المقال سنقدم لكم أحدث المعلومات بخصوص مواعيد إعلان نتائج الدور الأول.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

بالنسبة لنتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط 2024 لم تعلن وزارة التربية العراقية بعد عن النتائج الرسمية لكن الوزارة أوضحت أن عملية التصحيح والمراجعة لا تزال مستمرة، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها ونشرها على الموقع الإلكتروني نتائجنا الخاص بالنتائج، تذكر أن النتائج تحتاج إلى مصادقة وزير التربية قبل نشرها إلكترونيا على الموقع وذلك يتم وفقا لكل محافظة بعد استكمال عمليات التصحيح والمراجعة فيها.

بناءً على كل ذلك طالبت الوزارة من الجميع الهدوء والانتظار حتى تظهر النتائج بشكل رسمي عبر منصة وزارة التربية والتعليم العراقية التي بالطبع عند صدورها ستعلن ذلك رسمي وتنشر كشوفات بالنتائج على الموقع.

كيف يمكنني الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول ؟

للاستفسار عن نتائج الصف الثالث المتوسط بسهولة وسرعة يمكن اتباع الخطوات التالية، باتباع هذه الخطوات سيتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الحصول على النتائج بوضوح ودقة فور إعلانها من قبل الوزارة يرجى تنفيذ ما يأتي: