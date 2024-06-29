تمتع بالخصوصية المطلقة عبر تحميل واتساب جولد الإصدار الأخير 2024

amr radwan تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تمتع بالخصوصية المطلقة عبر تحميل واتساب جولد الإصدار الأخير 2024

يمكن تحميل واتساب جولد من الموقع الرسمي للواتس الذهبي وهو من أفضل اصدارات واتساب المعدلة حيث يستطيع المستخدم من خلاله نقل ملفات كبيرة وارسال فيديوهات أطول كما يستطيع الحصول على العديد من الرموز التعبيرية ويمكنه أيضاً اخفاء آخر ظهور لديه ويمكن تحميل واتساب جولد من موقع واتساب الذهبي بالخطوات التى سنعرضها لكم فى هذا الموضوع.

تحميل واتساب جولد

من أكثر المواضيع بحثاً على الانترنت هو تحميل واتساب جولدفهو نسخة تم تطويرها من تطبيق واتساب الأصلي ويحتوى على العديد من المميزات التى يحتاجها المستخدمون كما يتوافق مع كل أنواع الهواتف المحمولة ويمكن تحميل واتساب جولد بالطريقة الآتية

  • الدخول إلى موقع واتساب الذهبي
  • الضغط على الرابط المباشر الخاص بتحميل التطبيق.
  • بعد التحميل يجب تثبيت التطبيق على جهاز الموبايل ولكن لا تقم بإزالة التطبيق السابق حتى يتم تثبيت ملف واتساب جولد على الجهاز حتى لا تفقد ملفاتك.
  • الآن أصبح لديك واتساب جولد المعدل على موبايلك وبه كل محادثاتك السابقة.

مميزات واتساب الذهبي

يتميز تطبيق واتساب جولد بمميزات رائعة:

  • يمكن للمستخدم إخفاء آخر ظهور لديه ويعطيه ذلك المزيد من الخصوصية.
  • يتميز التطبيق المعدل واتساب الذهبي باحتوائه على الكثير من الرموز التعبيرية التى يمكن إرسالها للآخرين.
  • من أهم المميزات التى توجد فى تطبيق واتساب جولد المعدل هو امكانية إرسال ملفات وفيديوهات كبيرة الحجم.
  • كما يمكن تنزيل حالات على الواتساب أطول من 30ثانية.
  • يتمكن المستخدم لهذا التطبيق من اجراء رسائل دردشة إلى أكثر من 200مستخدم.
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معلومات الكاتب
amr radwan

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