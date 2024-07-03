التحديث الجبار وصل حالًا .. حمل من هنا تطبيق جي بي واتس آب GBwhatsapp 2024.. الإصدار الأخير مجانا بدون حظر

نستعرض معكم من خلال هذا المقال كل ما يخص تطبيق جي بي واتس آب GBwhatsapp وطريقة تحميل على الجوال، خاصة أن هذا التطبيق يعتبر واحد من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك لأن هذا التطبيق يعتبر من التطبيقات السهلة في الاستخدام والتي يمكن الاستفادة بعدة مميزات موجود فيه، بالإضافة إلى ذلك يقدم للمستخدم تجربة مميزة.
تنزيل تطبيق جي بي واتس آب GBwhatsapp على الهاتف
أمام جميع محبي تطبيق جي بي واتس آب GBwhatsapp نوضح لكم أسهل طريقة لتنزيله وهذه الطريقة كما هي متمثلة على النحو التالي:
- في البداية لا بد من التأكد من توفر إنترنت والشبكة قوية، ومعاينة مساحة الهاتف.
- فتح محرك البحث جوجل على هاتفك وكتابة اسم التطبيق.
- إدراج اسم التطبيق جي بي واتس آب GBwhatsapp في شريط البحث.
- الضغط على أيقونة تحميل.
- الدخول إلى الملف على الهاتف وتثبيت التطبيق.
- بالتالي تكون قد قمت بتحميل التطبيق بنجاح.
الإضافات الجديدة في تطبيق GBwhatsapp
تتعدد مزايا تطبيق جي بي واتس، وهذا ما جعله ضمن أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، بالتالي زاد الإقبال على تحميله بسبب الآتي:
- يتوفر في التطبيق ميزة تفعيل وضع الطيران التي تساعد في فصل شبكة الإنترنت عن تطبيق الواتس آب، بالتالي لن تظهر لك الرسائل أعلى الشاشة كما كان يحدث.
- تستطيع تنزيل النسخة الأصلية ولن يؤثر أي تطبيق على الآخر.
- تستطيع تغيير مظهر الواتس آب سواء قمت بتحميل المظهر الفاتح أو الداكن.
- ميزة إخفاء الظهور عن كل جهات الاتصال.
- لا يستطيع الشخص المرسل إزالة الرسالة التي قام بإرسالها.
- يمكنك تنزيل حالات الأصدقاء دون الاستعانة بأي تطبيق خارجي من أجل تحميلها.
- يدعم جي بي واتس آب GBwhatsapp ميزة تنزيل الحالات التي تتخطى 30 ثانية.
- رؤية حالة الطرف الآخر من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي.