الموزة مجننة الناس||تنزيل لعبة البنانا الجديدة على الموبايل من الموقع الرسمي+ليه اللعبة دي اتشهرت بسرعة

تنزيل لعبة البنانا الجديدة على الموبايل والتي استطاعت خلال وقت قصير وبلا سابق إنذار أن تصبح هي حديث الجميع، وقد حققت نسب لعب وتحميل قياسية عبر منصة Steam الشهيرة للألعاب، وقفزت لقائمة أكبر عشرة ألعاب من حيث عدد اللاعبين، وفكرة هذه اللعبة هو النقر فوق موزة موجودة فوق الشاشة، ويسعى اللاعبين خلال تلك اللعبة لأن يحصلوا على أكبر عدد نقرات، وفي السطور القادمة سنعرفك على هذه اللعبة وعلى أسباب شهرتها.

تنزيل لعبة البنانا الجديدة على الموبايل

يمكن أن يتم تنزيل لعبة البنانا الجديدة على الموبايل بشكل مجاني على منصة ستيم؛ ومنصة ستيم هذه عبارة عن منصة تسمح للناشرين والمطورين أن يضعوا ألعابهم عليها، وذلك سواء كانوا شركات كبيرة أو مطورين مستقلين، وتوفر هذه المنصة أيضًا برامج تساعد بتخصيص الخلفية الخاصة بالكمبيوتر وغير ذلك من الوظائف، وهي تعتبر بمثابة سوق كبيرة يمكن عرض ألعاب بها كلعبة البانانا بصورة مجانية،. او تسعير غيرها من الألعاب بصورة محددة حتى تكون متاحة للشراء، وقد صلت لعبة البانانا لما يزيد عن مليون لاعب؛ وهو ما جعلها تتصدر المرتبة الأولى عبر منصة ستيم، ويعد وجود مليون مشترك بتلك اللعبة دليلًا كبيرًا على عدد المشاهدات الكبير التي تحصل عليها الإعلانات المعروضة بها، وعلى أساس هذا لدى المطورون القدرة على تحديد سعر الإعلانات حسب تقديراتهم، وتعتمد اللعبة على مفهوم بسيط؛ حيث تتمثل مهمة اللاعب الرئيسية في النقر فوق صورة الموزة التي تكون ظاهرة فوق الشاشة، ويمكن مع مرور الوقت ظهور عناصر أخرى جديدة كسكين أو تصاميم بانانا مختلفة، ولا تعد تلك العناصر زينة بصرية فقط، ولكن لها سوقية مرتفعة عبر منصة ستيم، وهو ما يجعل منها هدفًا مرغوبًا لدى اللاعبين.

أسباب الشهرة السريعة للعبة البانانا

لقد استطاعت لعبة البانانا أن تحظى بعدد كبير من اللاعبين، وأصبحت مشهورة بشكل كبير جدًا، وهناك عدة أسباب ساعدت في أن تشتهر بهذه السرعة؛ وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي: