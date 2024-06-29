المؤسس عثمان ج 6 .. أخيرًا مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس Kurulus Osman Season 6 والقنوات الناقلة

بدأ العالم بفارغ الصبر في انتظار انطلاق الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان”، والذي يعد استمرارًا للملحمة التاريخية الكبيرة التي بدأتها سلسلة “قيامة أرطغرل” بن سليمان شاه، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الجديد تطورات مثيرة شيقة، مما يجعله محور اهتمام عشاق الدراما التركية والتاريخية على حد سواء، وإليكم الآن أبرز التفاصيل المسربة للإعلان عن العرض الجديد للموسم السادس من المؤسس عثمان التركي 2024/2025.

مواعيد عرض المؤسس عثمان الجزء 6

أما عن المواعيد المعلن عنها من أجل عرض الحلقة 165 من مسلسل “قيامة عثمان” في موعدها الأسبوعي المعتاد مساء الأربعاء، حيث يتابع ملايين المشاهدين من العالم العربي هذا المسلسل مما يحمله من مفاجات وأحداث ومغامرات شيقة لها الكثير من الأحداث التاريخية الممزوجة بالدراما والأكشن، مما يجعله أحد البرامج الأكثر مشاهدة. تزايدت التوقعات حول تطورات الأحداث، خاصة بعد إعلان القناة الناقلة عن انتهاء الموسم الحالي، هذا وقد أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع كبير في معدلات البحث لمعرفة موعد بدء عرض الحلقات الجديدة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

لتمكين المشاهدين من متابعة المسلسل بجودة عالية ووضوح تام، يُذاع “قيامة عثمان” عبر عدد من القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة، وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة:

قناة atv اي تي في التركية لمشاهدة قيامة عثمان الجزء 6

القمر الصناعي ترك سات

التردد 11628

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

الجودة HD

معدل التصحيح 5/6

قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة قيامة عثمان الجزء 6

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

معدل التصحيح 3/4

قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات