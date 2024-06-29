هل تسائلت يوماً؟ لماذا الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟

جميع عبادتنا تبدأ باليمين حيث أننا نأكل ونسلم وندخل المسجد باليمين، وهكذا نفعل في كل شيء فلماذا الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة أي من اليسار، هذا الفعل يأتي استجابة للسنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج، ويثير تساؤلات كثيرة حول السبب وراء هذه العادات التي توارثناها من النبي عليه السلام، لذلك سوف نوضح الإجابة على هذه التساؤلات من خلال هذا المقال الشامل.

لماذا الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة

وردا على سؤال لماذا الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة فإنه على حسب ما ذكره أهل العلم إن القلب في جسم الإنسان يقع نحو الجهة اليسرى، ولذلك عندما نطوف حول الكعبة باتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة فيكون القلب أقرب إلى الكعبة حينها، ويجب العلم إن الحديث يشير إلى أهمية الطواف حول الكعبة في هذا الاتجاه، وذلك لأن دورة الدم داخل جسم الإنسان تبدأ عكس اتجاه عقارب الساعة.

كما أن الإلكترونات والنوى تدور بنفس الطريقة، إذا خرجنا عن نطاق الأرض، نجد أن القمر يدور حول الأرض عكس اتجاه عقارب الساعة، وتدور الأرض حول الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة، وكذلك الكواكب تدور حول الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة، وتدور المجرة بأكملها عكس اتجاه عقارب الساعة، مما يعكس ضرورة عبادة الله سبحانه وتعالى من قبل كافة الكائنات والجمادات بطريقة واحدة وفي اتجاه واحد.

ما هو أنواع الطواف حول الكعبة

يتكون الطواف حول الكعبة من سبعة أشواط وينقسم إلى ثلاثة أنواع مختلفة حيث أن: