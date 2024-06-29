رسمياً “Kurulus Osman season 6”.. ماهو موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقه 165 والقنوات الناقلة

ماهو موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء 6 بعد ان تمكن مسلسل قيامة عثمان من تحقيق نجاج عظيم على مدار أعوام طويلة تم عرض خلالها خمسة مواسم متتالية من المسلسل الذي حقق نجاح مبهر وغير مسبوق بين العديد من المسلسلات التركية والتاريخية المختلفة، حيث أصبح مسلسل قيامة عثمان ايقونة من ايقونات المسلسلات التاريخية المميزة التي تركت بصمة هامة في قلوب الكثير من المتابعين المتشوقين للتعرف على موعد عرض الجزء السادس من المسلسل ومتابعة أحداثه، وفيما يلي ننقل لكم اهم التفاصيل الخاصة بموعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس 2024 والقنوات الناقلة له.

ماهو موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس 2024

يترقب عشاق ومتابعي مسلسل قيامة عثمان بدء عرض الجزء السادس له وسط العديد من التساؤلات حول مصير أبطال المسلسل في الجزء الخامس وهل سيستمر خلال الجزء السادس له، أم سيتم تغيير بعض الشخصيات في المسلسل، ومن المتوقع أن تدور احداث الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان حول صراع مؤسسي الدولة العثمانية لمحاولة الوصول إلى الحق وإقامة الدولة الإسلامية وإعلاء راية النصر.

وقد وردت العديد من الاخبار حول بدء ابطال مسلسل قيامة عثمان في تصوير أحداث الجزء السادس من المسلسل في العديد من المناطق، كما أنه من المتوقع أن تقوم الشركة المنتجة للمسلسل بعرض الجزء السادس له في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل 2024، وذلك عبر نفس القنوات الفضائية التي قامت بعرض الأجزاء الخمس الماضية، حيث كان يعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس 2024

ننتظر معكم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان عبر القنوات الناقلة له عبر مختلف الأجزاء الماضية، حيث أعلنت قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية عن عرضها للموسم السادس من المسلسل فور انطلاقه من جديد مباشرة، ويمكنك متابعة احداث المسلسل من خلال تنزيل ترددات القنوات الناقلة له على قمر النايل سات كما يلي:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 11628.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية