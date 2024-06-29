ظهرت .. نتائج التاسع في اليمن الترم الثاني 2024 استعلم عن أسماء الناجحين رسميًا الآن

نوفر إليكم الآن موقع استعلام نتائج التاسع في اليمن برقم الجلوس حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الامتحانات للصف التاسع في اليمن للعام الدراسي 2024 باستخدام رقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، على ستكون نتائج الصف التاسع متاحة فور الانتهاء من عمليات التدقيق والتصحيح عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات Yemen Exam وموقع وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم إعلان النتائج لجميع المحافظات في وقت واحد.

رابط استعلام نتائج التاسع اليمن

زيارة الموقع الرسمي: ابدأ بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو موقع الإدارة العامة للاختبارات Yemen Exam لوزارة التربية والتعليم في اليمن.

اختيار الخدمة المناسبة: ابحث عن رابط أو قسم يتعلق بنتائج الامتحانات للصف التاسع الأساسي.

إدخال المعلومات المطلوبة: ستحتاج إلى إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

التأكد من صحة المعلومات: تحقق من صحة رقم الجلوس قبل الضغط على زر البحث أو الاستعلام.

عرض النتائج: بعد الضغط على زر البحث، ستظهر النتيجة على الشاشة متضمنة الدرجات والتقديرات لكل مادة.

الطباعة أو الحفظ: يمكنك طباعة النتيجة أو حفظ نسخة إلكترونية منها لاستخدامها لاحقًا.

إعلان نتائج التاسع في اليمن رسميًا

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على انتهاء امتحانات الصف التاسع في مايو 2024، أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ما زالت مستمرة في بعض اللجان وتم الانتهاء منها بشكل رسمي وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم الإعلان بالفعل عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم في اليمن، فقط كل ما عليك فعله هو الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي