بنسبة نجاح عالية.. ظهور نتائج التاسع في اليمن عبر رابط الوزارة الرسمي برقم الجلوس.. نتيجتك هنا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه سوف يتم الكشف عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 خلال الأيام القادمة القليلة، بعد انتهاء عملية تصحيح إجابات الطلاب ومراجعتها بدقة، ليتم بعدها نشرها على الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات أو من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية باستخدام رقم جلوس الطالب، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على نتائج التاسع في اليمن عبر رابط الوزارة الرسمي.

نتائج التاسع في اليمن برقم الجلوس

يمكنك فتح رابط موقع الإدارة العامة للاختبارات. بعد ذلك، ابحث عن خيار النتائج المتواجد ضمن الخدمات في الأعلى. بعد الضغط على هذا الخيار، سوف تظهر لك قائمة بالخيارات المتاحة، اختر التاسع منها. سوف تظهر لك الخيارات الخاصة بالعام الدراسي 2023 / 2024، حدد هذا العام الدراسي. سوف يطلب منك إدخال رقم جلوس الطالب، بمجرد إدخاله، اضغط على خيار استعلام عن النتيجة. سوف تحصل في غضون لحظات على النتيجة الكاملة بالدرجات.

رابط استخراج النتيجة