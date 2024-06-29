هاتف بمواصفات خيالية.. مواصفات هاتف Infinix Hot 40i 2024 الجديد وسعره في الأسواق 

في عالم التكنولوجيا المتسارع تواصل شركة إنفينكس جذب الأنظار بإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية في هذا السياق كشفت الشركة عن هاتفها الجديد Infinix Hot 40i 2024 الذي يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة مع السعر المناسب هذا الهاتف يستهدف شريحة واسعة من المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يوفر تجربة استخدام سلسة وفعالة دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة من خلال مواصفاته المميزة مثل الشاشة الكبيرة المعالج القوي والكاميرات المتعددة حيث يثبت Infinix Hot 40i 2024 أنه يستحق الاهتمام في سوق الهواتف الذكية المتوسطة.

مواصفات هاتف Infinix Hot 40i 2024

شركة إنفينكس تواصل إبهار المستهلكين بإطلاق هاتفها الجديد Infinix Hot 40i 2024 الذي يجمع بين المواصفات القوية والسعر المناسب مما يجعله خيارا جذابا للعديد من المستخدمين هنا نلقي نظرة على مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق:

شاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة.

تصل دقة الشاشة التي HD+720 x 1600 بكسل.

الهاتف يعمل بتقنية IPS LCD.

معالج ثماني النواة (MediaTek Helio أو Unisoc).

أداء جيد للألعاب والتطبيقات اليومية.

ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4GB أو 6GB.

سعة تخزين داخلية 64GB أو 128GB.

دعم لتوسعة التخزين عبر بطاقة microSD.

كاميرا خلفية مزدوجة أو ثلاثية (حسب الإصدار) الكاميرا الرئيسية بدقة 13MP أو أعلى.

كاميرا أمامية بدقة تصل إلى 8MP لصور السيلفي.

بطارية كبيرة بسعة 5000mAh.

دعم الشحن السريع بقدرة 18W.

نظام Android 12 مع واجهة XOS الخاصة بإنفينكس.

مستشعر بصمة مدمج في الخلف أو على الجانب.

سعر هاتف Infinix Hot 40i 2024

يتوفر هاتف Infinix Hot 40i بعدة نسخ مختلفة وتختلف الأسعار بين هذه النسخ حسب المواصفات والسوق على سبيل المثال