سكنات عدل 3.. حلمك بيتك حقيقة! سجل الآن على الموقع الرسمي aadl.com.dz!

في إطار مبادرة الحكومة الجزائرية لمواطنيها أعلنت عن برنامج سكنات عدل 3 والذي من خلاله توفر للمواطنين سكن اجتماعي يتميز بتسهيلات في السداد لمتوسطي الدخل مما لا يمتلكون المقدرة المالية على دفع المبالغ الكبيرة لشراء سكن ملائم، وهذا ما فعلته بالفعل الحكومة حيث أعلنت عن طرح وحدات سكنية جديدة في هذا المشروع بناءً على مجموعة من المعايير التي حددتها لمن يرغب في التقديم.

سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية التسجيل

أتاحت الحكومة الجزائرية أمام المواطنين في التقديم على هذه المبادرة لمن يعاني من الدخل المحدود أو المتوسط، حيث يمكنه الاستفادة من امتلاك وحدة سكنية متميزة وسداد سعرها على أقساط يتم تيسيرها على مدة طويلة من الزمن.

وعليه فقد أعلنت الحكومة على أن التسجيل تم إتاحته بشكل إلكتروني، لذلك يمكن لمن يرغب في الحصول على وحدة التقديم عبر الموقع من بداية 3 يوليو حتى 5 يوليو المقبل وفي حال مواجهة أي مشكلة خلال التقديم يتم التقدم بطعن للاعتراض والإعادة في التسجيل مرة ثانية.

وبناءً على التفاصيل التي جاءت في إعلان سكنات عدل 3 فإن المتقدم يدفع قيمة الوحدة المستحقة على ثلاث مراحل تبدأ بمقدم 20% من ثمن الوحدة، ثم سداد المتبقي من المبلغ لفترة تمتد حتى 25 عامًا شريطة أن يكون المتقدم للتسجيل جزائري الجنسية، وأن يكون لديه القدرة المالية على سداد الأقساط المستحقة مع الحرص على ألا يكون قد تمكن من الاستفادة من المبادرات السكنية السابقة التي وفرتها الحكومة في أي وقت مضى.

سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية

يمكن البدء في تسجيل طلب الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 في الموعد الذي أقرته الحكومة الجزائرية، وذلك عبر التوجه إلى رابط التقديم ثم اتباع الخطوات التالية: