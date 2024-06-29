حصريًا مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس Kurulus Osman Season 6 والمواعيد والقنوات الناقلة 2024/2025

يترقب الملايين حول العالم والوطن العربي مواعيد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان المسلسل التركي الذي أبهر الملايين في الآونة الأخيرة، هذا وقد أعلنت إحدى الصحف التركية مؤخرًا عن ترشيح الممثلة هازال سوباشي للانضمام إلى فريق عمل مسلسل “قيامة عثمان” بجانب النجم بوراك أوزجفيت. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشاركة نكهة جديدة ومميزة للعمل، وإليكم الآن جميع التفاصيل المعلن عنها رسميًا من أجل متابعة اخر احداث المؤسس عثمان الجزء السادس.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 1 جزء 6

كما يتطلع عشاق ومتابعو الدراما التركية بشغف لمعرفة موعد عرض أولى حلقات الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان”، وجاء ذلك بعد انتهاء الموسم الخامس من “قيامة أرطغرل”، كما يعتبر هذا المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية المرتقبة حاليًا، لما يقدمه من أحداث تاريخية مشوقة ومثيرة.

وكما نعلم أنه من المتوقع أن يتم عرض الحلقة الأولى من الجزء السادس على شاشة قناة TRT التركية خلال الشهر القادم، مما يضاعف من حماس الجمهور وترقبهم، كما يتابع المشاهدون بانتظام آخر التحديثات حول ترددات القنوات الناقلة للمسلسل لضمان عدم تفويت أي من الأحداث المثيرة المنتظرة.

كيفية مشاهدة مسلسل قيامة عثمان بالعربي

أما عن عرض المسلسل بالعربية على القنوات العربية فيتم عرض أحداث الحلقة باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية عبر الترددات التالية

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

التردد 12034

معامل تصحيح الخطأ 3/4

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

وكما هو حال الأجزاء السابقة من المتوقع عرض المسلسل عبر المواعيد التالية :-