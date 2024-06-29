كشفت السحاب درايف.. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

تم الإعلان مؤخرًا عن ظهور نتائج الثالث متوسط العراق التي كان ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر منذ أن انتهى الطلاب من تأدية امتحاناتهم، ولقد شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بحثًا مكثفًا من قبل الطالب وولي الأمر للحصول على النتيجة، وسوف نعرض من خلال موقعنا كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف الثالث المتوسط بدولة العراق موضحين خطوات الحصول عليها.

نتائج الثالث متوسط العراق

تم الإعلان عن اقتراب جاهزية نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في دولة العراق خلال ساعات قليلة من الآن، ويتهافت الطلاب من أجل الحصول على النتيجة التي أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بشكل مجاني وعلى مدار الساعة من خلال استخدام بيانات قليلة جدًا خاصة بالطالب.

موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

أشارت وزارة العراقية في بيان لها منذ عدة أيام إلى أن النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط الدول الأول سيتم الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو الجاري، مما يعني أن النتيجة سيتم إعلانها اليوم مساءً أو غدًا كأقصى تقدير حسب ما صرحت به الوزارة، علمًا بأن عملية التصحيح والمراجعة لا تستغرق أكثر من 10 أيام احتسابًا من تاريخ انتهاء امتحان أخِر مادة.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024

يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية ” من هنا “. الضغط على تبويب الخدمات. من القائمة المنسدلة يتم اختيار الخدمات. تحديد نتائج الصف الثالث المتوسط الدول الأول. اختيار المحافظة. إدخال البيانات المطلوبة من الطالب. كتابة الاسم بالكامل. إدراج الرقم الامتحاني. النقر على زر عرض النتيجة.

حرصت وزارة التربية على إنجاز نتائج الثالث متوسط العراق بأقصى سرعة لكيلا يظل الطالب في حالة من التوتر والقلق والخوف، وساعد في ذلك جد واجتهاد المصححين والمراجعين في الكنترول.