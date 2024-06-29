العب وافرح مع لولو.. تردد قناة وناسه للاطفال الجديد على نايل سات وعرب سات.. نزلها وعيش المرح

قناة وناسة للأطفال هي قناة تلفزيونية متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال باللغة العربية، تأسست القناة لتلبية احتياجات الأطفال من المحتوى المناسب والهادف الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، وتعتبر القناة جزءا من شبكة وناسة، وهي تابعة لمجموعة MBC الإعلامية
اهم مميزات قناة وناسه
- تقديم محتوى تعليمي: القناة تعرض برامج تعليمية متنوعة تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وفهم مفاهيم علمية وثقافية بطرق مبتكرة وجذابة.
- ترفيه الأطفال: تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية التي تتنوع بين الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة، والعروض المسرحية المخصصة للأطفال.
- تعزيز القيم الاجتماعية: تعمل القناة على تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل التعاون، والصدق، والاحترام، من خلال برامجها المختلفة.
القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 11595.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: عمودي.
- الجودة:HD
القمر الصناعي العرب سات
- التردد: 11270.
- معدل الترميز: 27500..
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: عمودي.
- الجودة: SD.
خطوات تنزيل القناة
لإجراء عملية ضبط إعدادات القنوات التلفزيونية، يمكن اتباع الخطوات التالية لضمان إدخال الترددات الصحيحة وتحقيق أفضل جودة للبث:
- افتح القائمة الرئيسية: باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر “Menu” لفتح القائمة الرئيسية في التلفاز.
- انتقل إلى إدارة الإعدادات: في القائمة الرئيسية، استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى قسم إدارة الإعدادات أو ما يماثلها في جهازك.
- اختيار قائمة الترددات: في قسم إدارة الإعدادات، ابحث عن الخيار المسمى قائمة الترددات أو ما شابه، واضغط عليه للدخول إلى قائمة الترددات المتاحة.
- تفعيل البحث اليدوي: تأكد من تحديد خيار البحث اليدوي بدلا من البحث التلقائي، هذا يسمح لك بإدخال الترددات يدويا.
- إدخال تردد القناة: في الحقل المخصص للترددات، أدخل تردد قناة وناسة كيدز الجديد الذي ترغب في إضافته. تأكد من إدخال التردد بدقة.
- إدخال تفاصيل التردد الأخرى: بالإضافة إلى التردد، قم بإدخال قيمة معدل تصحيح الخطأ (FEC) ومعدل الاستقطاب، هذه المعلومات عادة ما تكون متوفرة مع التردد المطلوب.
- بدء عملية البحث: بعد إدخال جميع التفاصيل بشكل صحيح، اضغط على زر بحث أو Scan لبدء عملية البحث عن القناة الجديدة، يجب أن يقوم التلفاز بالبحث عن القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات المتاحة.
- حفظ الإعدادات: بعد العثور على القناة، تأكد من حفظ الإعدادات الجديدة لكي يتمكن التلفاز من عرض القناة بشكل دائم في المستقبل.