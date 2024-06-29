العب وافرح مع لولو.. تردد قناة وناسه للاطفال الجديد على نايل سات وعرب سات.. نزلها وعيش المرح

قناة وناسة للأطفال هي قناة تلفزيونية متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال باللغة العربية، تأسست القناة لتلبية احتياجات الأطفال من المحتوى المناسب والهادف الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، وتعتبر القناة جزءا من شبكة وناسة، وهي تابعة لمجموعة MBC الإعلامية

اهم مميزات قناة وناسه

تقديم محتوى تعليمي: القناة تعرض برامج تعليمية متنوعة تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وفهم مفاهيم علمية وثقافية بطرق مبتكرة وجذابة.

ترفيه الأطفال: تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية التي تتنوع بين الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة، والعروض المسرحية المخصصة للأطفال.

تعزيز القيم الاجتماعية: تعمل القناة على تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل التعاون، والصدق، والاحترام، من خلال برامجها المختلفة.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة:HD

القمر الصناعي العرب سات

التردد: 11270. معدل الترميز: 27500.. معامل تصحيح الخطأ: ¾. الاستقطاب: عمودي. الجودة: SD.

خطوات تنزيل القناة

لإجراء عملية ضبط إعدادات القنوات التلفزيونية، يمكن اتباع الخطوات التالية لضمان إدخال الترددات الصحيحة وتحقيق أفضل جودة للبث: