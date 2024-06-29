العودة المُنتظرة! عودة السلطان محمد الفاتح في موسمه الثاني حصرياً على قناة الفجر الجزائرية HD!

مسلسل محمد الفاتح من المسلسلات التاريخية حيث تم عرضه خلال الموسم الحالي وتمكن من تحقيق نجاح منقطع النظير بسبب ارتفاع مستوى المشاهدة، وعليه فقد تمكن المسلسل من مخالفة التوقعات التي راهنت على فشل المسلسل وذلك بسبب وجود العديد من المسلسلات التي تم إنتاجها تحمل نفس الشخصية التاريخية ونفس الاسم، وجدير بالذكر ان جميع المسلسلات قد توقفت بعد العرض بمدة بسيطة ولكن هذا المسلسل حديثنا اليوم حقق شعبية كبيرة مما جعل الشركة تعلن عن موسم جديد بعد الانتهاء من عرض الموسم الأول له.

الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح

يحكي المسلسل عن قصة محمد الفاتح الذي تمكن من قيادة الدولة العثمانية إلى تحقيق المزيد من الفتوحات، كما حقق النصر وتمكن من فتح القسطنطينية وعلى الرغم من صغر سنه إلا أن تمكن من تولي حكم البلاد خلفآطًا لوالده مراد خان، وجدير بالذكر أن الذي يجسد هذه الشخصية النجم التركي سيركان تشاي أوغلو حيث عرضت الحلقات أحداث مثيرة للصراعات التي تمكن من خوضها السلطان محمد الفاتح على مدار 15 حلقة.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسل أكد على أن السلطان تمكن من فرض شخصيته واستمر على العرش على العكس من جميع التوقعات حوله، وفي نفس السياق يتم عرض جميع الأحداث التي خاضها محمد الفاتح في حلقات متتالية على قناة تي آر تي التركية يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 08:00 م.

الجدير بالملاحظة أن الموسم الأول من المسلسل انتهت في الأسبوع الماضي وعليه فقد أعلنت شركة ميراي المنتجة لهذا العمل التاريخي الدرامي عن اتجاهها إلى تصوير موسم جديد من المسلسل ومن المقرر أن يتم عرضه في شهر أغسطس المقبل أو على الأكثر سبتمبر القادم.

الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح

يمكن لمحبي وعشاق الدراما التركية متابعة أحداث المسلسل التاريخي محمد الفاتح على موقع ماي سينما او موقع لاروزا عبر الإنترنت، وجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية تمكنت من شراء حقوق بث المسلسل على شاشتها وبالتالي من الممكن مشاهدة أحداث المسلسل من خلالها.