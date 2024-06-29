“الحلقة الأولى مترجمة“ مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقات الحصرية بجودة عالية hd

مسلسل قيامة عثمان هو واحد من المسلسلات التاريخية التي حازت على شهرة كبيرة حيث أنه يتم عرضه منذ خمس سنوات وعلى الرغم من هذا لم يمل المتابعين ومازالوا يتساءلوا حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ومن المقرر أنه يتم عرضه في شهر أغسطس القادم وهذا الموعد المحدد له في كل عام، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

منذ أن انتهى الموسم الخامس والجميع يتساءل حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وهو من المسلسلات التاريخية والذي تدور قصته حول الدولة العثمانية ويوضح أيضا كيف تحولت الدولة العثمانية من دولة فقيرة لا تمتلك شيء إلى دولة قوية وذات نفوذ قوي وذلك يعود إلى القائد عثمان والذي حارب العديد من القبائل من أجل الدفاع عن الإسلام ومن أبرز تلك القبائل: التتار والصليبيين وغيرهم، ومن المقرر أن الموسم المقبل سوف يشهد معارك جديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يوجد العديد من القنوات التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان وهذا منذ أن تم عرض الموسم الأول وهم:

قناة الفجر الجزائرية

وهي تقوم بعرض المسلسل باللغة العربية ويمكنكم استقبالها بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة اليرموك

وهي من القنوات الناقلة للمسلسل ويمكنك استقبالها من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ATV

وهي تقوم بعرض المسلسل باللغة التركية والتردد الخاص بها هو: