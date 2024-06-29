أعرف غرامة عربيتك كام الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 برقم السيارة ur.gov.iq

يسعى عدد من المواطنين داخل الدولة العراقية التعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها الكشف عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني، فهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يحصل عليها المستفدين من خلال إحدى المنصات الإلكترونية التابعة إلى هيئة المرور العراقية، وذلك لتوفير الجهد والوقت، حيث سهل الاستعلام عن تلك الخدمة من خلال عدة خطوات بسيطة من خلال هذا الرابط الإلكتروني، ومن خلال مقالنا نقدم لكم الطريقة الممكنة للتعرف على تلك الخدمة، وكيفية سدادها بشكل مفصل.

غرامات المرور العامة الرقم الألماني

يعد سداد غرامات المرور العامة الرقم الألماني من الأمور التي تشغل بال الكثير من السائقين داخل الدولة العراقية، فهي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة المرور إلى جميع المواطنين، ويتم الاستعلام عنها من خلال عدة خطوات، والتي تكون كما يلي:

ادخل إلى موقع هيئة المرور العراقية من هنا بشكل مباشر.

قم باستخدام البيانات الشخصية لكي يتم تسجيل الدخول داخل الموقع.

اضغط على زر الاستعلام عن غرامات المرور.

ادخل رقم السيارة والبيانات المتبقية في الخانات المخصصة لها.

اضغط على زر البحث.

يعرض أمامك كافة الغرامات التي تتواجد على رقم السيارة الخاصة بك.

يتم الذهاب إلى مكتب المرور التابع إلى منطقتك لكي يتم سدادها.

طريقة سداد غرامات المرور بالعراق إلكترونيًا

يمكن أن يتم تسديد تلك الغرامات التي توجد لديك من خلال موقع المرور الإلكتروني أيضًا، عن طريق إتباع خطوات السداد، وتكون كالتالي: