“تفقد دعم الواتساب“ خبر صادم من WhatsApp لمستخدميه بشأن تلك الهواتف!! شوف هاتفك لو منهم بسرعة

قامت شركة ميتا بالإعلان عن قائمة الهواتف الذكية التي سوف تفقد دعم الواتساب ويقرب عددهم نحو 35 هاتف وهو يشمل علامات تجارية مختلفة وعلى رأسهم سامسونج وهواوي و LG ومنهم أيضا سوني وآيفون بالإضافة إلى Motrola، والجدير بالذكر أن تلك الأجهزة سوف تكون غير قادرة أيضا على تجديد الواتساب الخاص بها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

قائمة الهواتف الذكية التي سوف تفقد دعم الواتساب

تم الإعلان عن مجموعة من الأجهزة التي سوف تكون غير قادرة على تلقي تحديثات الواتساب ومنها:

هواتف سامسونج

Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 Mini, Galaxy S4 Zoom.

هواتف آيفون

iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE.

هواتف موتورولا

Moto G, Moto X.

هواتف هواوي

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s, Huawei Y625.

هواتف لينوفو

لينوفو 46600، لينوفو A858T، لينوفو P70، لينوفو S890.

هواتف سوني

إكسبيريا Z1، إكسبيريا E3.

هواتف LG

أوبتيموس 4X HD، أوبتيموس جي، أوبتيموس جي برو، أوبتيموس L7.

كما أكدت الشركة أيضا على أن جميع الهواتف التي إصدارتها أقل من أندرويد 5.0 أو IOS 12 سوف يكون تابع إلى الأنظمة القديمة وسوف يكون غير قادر على تلقي التحديثات أيضا.

ما هي أهمية تحديث الواتساب؟

يجب العلم أن تحديث الواتساب يكون له دور أساسي في حماية بيانات المستخدم، وفي حالة عدم تلقي التحديثات سوف يكون هاتفك معرض للخطر الأمني وسوف يكون من السهل على أي شخص اختراق بياناتك.