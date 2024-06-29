رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم اليمنية

يبحث عدد كبير من الطلبة والطالبات عن نتائج التاسع اليمن 2024، التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من أولياء الأمور بعد إنتهاء العام الدراسي والتعب والمجهود الذي بذله الطلاب طيلة العام الدراسي الجاري، وكانت وزارة التعليم اليمنية أعلنت عن إنتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي في 15 يونيو الجاري ، وأكدت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع اليمن 2024 بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024.

موعد الإعلان عن نتائج التاسع اليمن 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم اليمنية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك التي إنتهت في 24 يونيو الجاري، وأضاف المصدر إلى أن السبب الرئيسي في التأخير للإعلان عن النتيجة هو حرص الوزارة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب وتجنب حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ويجب أن يحصدوا فيها أعلى الدرجات .

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

جدير بالذكر فقد بدأ الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي قس 28 أبريل واستمر حتى 12 مايو 2024، وأدى الطلاب الامتحانات في 7 مواد وهي: اللغة العربية والقرآن الكريم، والاجتماعيات والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية.