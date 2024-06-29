رابط التسجيل منفعة دعم الأسر عمان 2024 عبر spf.gov.om.. الشروط والمستندات المطلوبة

منفعة دعم الأسر عمان 2024 هي إحدى أهم مبادرات حكومة عمان وتقدم للمواطنين الذين لا يعملون براتب ثابت وللأسر التي تقع ضمن قطاع محدودي الدخل للمساعدة على مواجهة الظروف الإقتصادية وتحسين ظروف المعيشة من خلال مبلغ مالي شهري كدعم للإعانة، سنعرض لكم اليوم بموقعنا شروط التقديم وطريقة التسجيل للحصول عليها.

منفعة دعم الأسر عمان 2024

تتشكل شروط التقديم للحصول على الدعم في الآتي:-

الأصل العماني أو الجنسية العمانية عن الأصل، ويعد هذا الشرط أساسًا للتقديم.

امتلاك حساب بنكي للمتقدم خاص به لتحويل الدعم عن طريقه.

أن يكون المستفيد مقيم بأراضي عمان بشكل دائم.

أن يكون الراتب لا يتخطى الحد الأقصى المحدد من قبل الإدارة (غير مانع للاستحقاق).

ملء جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم داخل الإستمارة.

التسجيل على منفعة دعم الأسر

يجب التسجيل وملء البيانات أولاً للحصول على منفعة دعم الأسر عمان 2024 ثم تقوم الهيئة بمراجعتها ويتم قبول الطلب أو رفضه فيما بعد، وخطوات التسجيل هي:-

الذهاب إلى منصة صندوق الحماية.

يتم بعدها الإنتقال إلى خدمات الدعم.

ثم اختيار منفعة دعم الأسر الفقيرة

القيام بملء البيانات المطلوبة في أماكنها المحددة مع توضيحها.

إرفاق رقم الجوال أو البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل في حالة قبول الطلب.

إدخال جميع معلومات السجل المدني وبيانات أفراد الأسرة المطلوبة.

التأكد من تقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة ومراجعتها للتأكد من صحتها.

تقديم الطلب والإنتظار حتى يتم مراجعته.

وبعد إتمام هذه الخطوات يكون المتقدم قد قدم طلباً للحصول على منفعة دعم الأسر وفي انتظار قبول طلبه.

المستندات والأوراق المطلوبة